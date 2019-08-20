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نقل عسير يسحب مشروعاً من أحد المقاولين وينذر آخرين
متابعات الخليج 365 - احمد الشهري - عسير
ضمن الجولات الميدانية التي يقوم بها فرع وزارة النقل بمنطقة عسير لمتابعة سير العمل بمشاريع الطرق قام المدير العام بالمنطقة المهندس مطلق الشراري يرافقه عدد من مديري الإدارات الفنية بالوقوف على مشاريع طريق الرديف الشمالي بأبها ورصد خلال الجولة عدد من الملاحظات منها تأخر سير العمل بأحد المشاريع وتم على ضوء ذلك إنذار المقاول إنذاراً نهائياً سيتم بعده البدء بإجراءات السحب بينما بدأت إجراءات السحب لأحد المشاريع بعد استنفاد المقاول جميع الفرص التي أتيحت له.
وأوضح المهندس “الشراري” أن وزارة النقل بتوجيه من الدكتور نبيل العامودي وزير النقل ومتابعة نائبه لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي لن تتردد في سحب المشاريع من المقاولين المتعثرين حسب العقود المبرمة معهم.
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