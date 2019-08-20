صور.. مستنقعات مياه الأمطار تنذر بكارثة في حي السويس بجازان

2019-08-20

متابعات الخليج 365 - علي مدخلي - جازان

شكا عدد من أهالي حي السويس في مدينة جازان من انتشار المستنقعات المائية التي خلفتها الأمطار التي هطلت على منطقة جازان مؤخراً.

ويتخوف الأهالي من أن يتسبب تجمع المياه الراكدة لفترة طويلة في انتشار الأوبئة والأمراض وانتشار للبعوض في ظل الإهمال وعدم معالجة المشكلة من قبل الجهات المختصة.

وطالب الأهالي بالإسراع في ردم هذه المستنقعات بالحي والقيام برش المبيدات وإنهاء معاناة السكان.

وقال متابعات الخليج 365 إبراهيم جابر لـ”متابعات الخليج 365“: “نطالب بضرورة تدخل الجهات المعنية وردم هذه المستنقعات بصفة عاجلة قبل وقوع كارثة بيئية، مشيراً إلى تصاعد الروائح المنبعثة من هذه المستنقعات وتحولها إلى بيئة صالحة لتكاثر الحشرات الضارة.

أما أحمد مدخلي فقال: إن مستنقعات مياه الأمطار في الحي والمستنقعات المنتشرة فيه منذ نزول الأمطار تسببت بشكل كبير في انتشار الناموس في الحي والمعروف بنقله للأمراض، فنأمل من الجهات المختصة بالقيام بردم هذه المستنقعات وسحب المياه المتجمعة حول الأراضي الفضاء المحيطة بمنازل الحي حتى لا تسبب كارثة بيئية وكذلك تتسبب في انتشار البعوض والأمراض.

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في سياق متصل أوضح مصدر طبي مختص في الأمراض الوبائية والمعدية لـ”متابعات الخليج 365” أن الأمطار وما تخلفه من مستنقعات مائية، تعد أحد الأسباب الرئيسة لتكاثر البعوض والجراثيم والحشرات الناقلة للأمراض، مثل حمى الضنك وحمى الوادي المتصدع والملاريا، وغيرها من الأمراض الخطرة، مما يتطلب تضافر جهود كل الجهات المعنية بالمكافحة سواء عن طريق الرش بالمبيدات أو ردم المستنقعات للتخلص من أماكن التوالد.





