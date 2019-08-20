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في البطولة العربية ..الاتحاد ضد العهد والأجانب مفاجأة العميد للجميع

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يلتقي اليوم بدور الـ 32 في البطولة العربية الاتحاد ضد العهد في قمة سعودية لبنانية على ملعب العميد في جدة، وبالتحديد في ملعب مدينة الملك عبد الله ، وذلك في مباراة الذهاب في ذلك الدور في النسخة التي تنطلق اليوم تحت اسم كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث تنطلق المواجهة في السابعة وربع بتوقيت القاهرة، الثامنة وربع بتوقيت المملكة العربية ، وتنقلها على الهواء مباشرة قناة أبو ظبي الرياضية إتش دي 2 ويعلق عليها المعلق عامر عبد الله.

الاتحاد ضد العهد في البطولة العربية

البطولة العربية - الاتحاد ضد العهد
البطولة العربية – الاتحاد ضد العهد

رفض المدير الفني لفريق الاتحاد لويس سييرا وهو من دولة تشيلي، الحديث في مؤتمر المباراة أمس عن اللاعبين الأجانب الذين سوف يخوضون المواجهة ضد منافسه اللبناني، مؤكدًا أنهم سوف يكونون مفاجأة يشاهدها الجميع الليلة، ولم يعطي أي معلومات إضافية عنهم، وأشار إلى تحمس الفريق سواء لاعبون أو مدربون أومسئولون لبدء البطولة بشكل جيد ولائق باسم العميد ومواصلة المشوار للفوز باللقب.

كما أضاف سييرا أن البطولة سوف تضع بكل تأكيد ضغط آخر على ناديه، من تعدد المباريات التي سوف يخوضها خلال الفترة المقبلة، إلا أنه أعد كل شيء لمواجهة ذلك والتأقلم معه حتى لا يشعر اللاعبون بالإرهاق مما قد يؤثر على منافساتهم في البطولات المختلفة التي يخوضونها، هذا وتنطلق اليوم في ذات البطولة مباراة أخرى بين الوصل الإماراتي والهلال السوداني في دبي.

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