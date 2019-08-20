الاستعلام عن عامل – موظف وافد برقم الاقامة أو الجواز عبر موقع وزارة العمل السعودية mlsd.gov.sa...

الاستعلام عن عامل وافد من أكثر الخدمات الالكترونية الرائجة في المملكة العربية السعودية، والتي يبحث عنها بإستمرار رجال الأعمال وأصحاب الشركات، وذلك لأن المملكة السعودية تعتبر من أكثر الدول التي يتوافد عليها آلاف العمال سنويًا، وتقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدة طرق إلكترونية حديثة لتسهيل الاستعلام عن عامل وافد وتوفير الوقت والجهد عن طريق تحويل معظم خدماتها بالمصالح الحكومية لخدمات إلكترونية بشكل سريع؛ وخلال السطور التالية سنتعرف على كيفية الاستعلام عن عامل وافد من خلال موقع وزارة العمل السعودية mlsd.gov.sa.

الاستعلام عن عامل وافد

من خلال تطبيق الخطوات التالية يمكنك الاستعلام عن عامل وافد عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والذي يمكن المواطن أو الكفيل من توفير العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهل إنجاز الكثير من المهام عن طريق إجراء عن خطوات بسيطة عبر شبكة الانترنت.

وخلال السطور التالية نستعرض معكم بشكل تفصيلي كيفية الاستعلام عن عامل وافد برقم الاقامة والجواز من خلال موقع وزارة العمل السعودية بشكل مُبسط وسريع حتى تتمكنوا من الاستعلام عن الخدمات الممتاحة بموقع الوزارة وإتمامها بشكل فوري.

قم بالدخول إلى موقع “ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية “.

اختر “خدمات إلكترونية للمنشآت” من تبويب “الخدمات الإلكترونية”.

اضغط على الإستعلام عن عامل وافد.

قم بإدخال البيانات الخاصة بك، في الخانات الموجودة ومنها رقم البطاقة والجواز.

أدخل رمز التحقق المرئي.

أخيرًا؛ تظهر لك كافة البيانات المتاحة عن وافد جديد.

الاستعلام عن موظف وافد برقم الاقامة والجواز

يتيح ايضًا موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لأصحاب الشركات ورجال الأعمال، إمكانية الاستعلام عن موظف وافد برقم الاقامة والجواز، وذلك بهدف الاستعانة بهم للعمل في شركاتهم ومؤسساتهم الخاصة، ونرصد لكم خلال الآتي رابط وطريقة الاستعلام عن موظف وافد برقم الاقامة أو الجواز