، قد لا تجد "إنترنت" .. إجراء صادم من "جوجل" ضدّ الملايين من هواتف أندرويد ،

- 1/2
- 2/2
اتخذت شركة "جوجل" الأمريكية، إجراءً صادما بشأن الملايين من الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد"، التي قد تحرم مستخدميها وجود الإنترنت على تلك الهواتف.
وأشار موقع "تايمز ناو نيوز"، إلى أن "جوجل" اتخذت قراراً بقطع بيانات الإنترنت عن الملايين من هواتف أندرويد، التي تتعامل مع شركات اتصالات لاسلكية بعينها.
وعللت "جوجل" هذا القرار بخوفها من مشكلات خصوصية بيانات مستخدمي هواتف أندرويد.
وأوضحت أن الهواتف التي ستقطع عنها خدمات الإنترنت، فإن الشركات المزوّدة بالخدمة، تستخدم تلك البيانات وتجمعها بطريقة غير قانونية ومن دون علم المستخدمين، وتستغلها في أغراض إما تجارية وإما غير معلومة.
وأشارت "جوجل" إلى أنها تقوم حالياً بعمليات تدقيق واسعة النطاق لكل المستخدمين لهواتف أندرويد والشركات المقدمة للخدمة.
وتسبّب هذا القرار في صدمة واسعة النطاق لشركات الاتصالات المزوّدة لخدمات الإنترنت، ونشر عدد منهم بيانات تحدثوا فيها عن نيتهم تغيير الخطوات الخاصة بخصوصية البيانات.
وكانت "جوجل" تقدم خدمات الإنترنت اللاسلكي، بصورة مجانية والتي كانت تخدم نحو 75 % من الهواتف الذكية في العالم.
ورفضت فيكتوريا كيو؛ المتحدثة باسم "جوجل" التعليق على تلك الأنباء، واكتفت بالقول إنها "تغيير لأولويات المنتج".
وأشارت إلى أن "جوجل" لا تقبل أن تتم مشاركة بيانات المستخدمين سواء مجمعة أو فردية، سواء حول التركيبة السكانية للمستخدم أو استخدام التطبيق، واكتفت الشركة برفض طلبات لإعطاء الشركات المزوّدة للإنترنت أيّاً من تلك البيانات.
20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440 12:52 PM
الشركة الأمريكية عللت القرار بخوفها من مشكلات خصوصية بيانات المستخدمينقد لا تجد "إنترنت" .. إجراء صادم من "جوجل" ضدّ الملايين من هواتف أندرويد
اتخذت شركة "جوجل" الأمريكية، إجراءً صادما بشأن الملايين من الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد"، التي قد تحرم مستخدميها وجود الإنترنت على تلك الهواتف.
وأشار موقع "تايمز ناو نيوز"، إلى أن "جوجل" اتخذت قراراً بقطع بيانات الإنترنت عن الملايين من هواتف أندرويد، التي تتعامل مع شركات اتصالات لاسلكية بعينها.
وعللت "جوجل" هذا القرار بخوفها من مشكلات خصوصية بيانات مستخدمي هواتف أندرويد.
وأوضحت أن الهواتف التي ستقطع عنها خدمات الإنترنت، فإن الشركات المزوّدة بالخدمة، تستخدم تلك البيانات وتجمعها بطريقة غير قانونية ومن دون علم المستخدمين، وتستغلها في أغراض إما تجارية وإما غير معلومة.
وأشارت "جوجل" إلى أنها تقوم حالياً بعمليات تدقيق واسعة النطاق لكل المستخدمين لهواتف أندرويد والشركات المقدمة للخدمة.
وتسبّب هذا القرار في صدمة واسعة النطاق لشركات الاتصالات المزوّدة لخدمات الإنترنت، ونشر عدد منهم بيانات تحدثوا فيها عن نيتهم تغيير الخطوات الخاصة بخصوصية البيانات.
وكانت "جوجل" تقدم خدمات الإنترنت اللاسلكي، بصورة مجانية والتي كانت تخدم نحو 75 % من الهواتف الذكية في العالم.
ورفضت فيكتوريا كيو؛ المتحدثة باسم "جوجل" التعليق على تلك الأنباء، واكتفت بالقول إنها "تغيير لأولويات المنتج".
وأشارت إلى أن "جوجل" لا تقبل أن تتم مشاركة بيانات المستخدمين سواء مجمعة أو فردية، سواء حول التركيبة السكانية للمستخدم أو استخدام التطبيق، واكتفت الشركة برفض طلبات لإعطاء الشركات المزوّدة للإنترنت أيّاً من تلك البيانات.
، قد لا تجد "إنترنت" .. إجراء صادم من "جوجل" ضدّ الملايين من هواتف أندرويد ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر قد لا تجد "إنترنت" .. إجراء صادم من "جوجل" ضدّ الملايين من هواتف أندرويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.