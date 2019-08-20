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ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت، اليوم، بقيمة ثمانية سنتات إلى 59.82 دولارًا أمريكيًّا.
وارتفع برميل نفط الخام الأمريكي بقيمة تسعة سنتات إلى 56.30 دولارًا أمريكيًّا.
جاء ذلك الارتفاع على خلفية تفاؤل بتهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتوقعات بتبني الاقتصادات الكبرى في العالم لإجراءات تحفيزية تهدف لدرء تباطؤ اقتصادي عالمي محتمل قد يضر بالطلب على النفط.
20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440 12:43 PM
على خلفية تفاؤل بتهدئة التوترات التجارية بين أمريكا والصين
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت، اليوم، بقيمة ثمانية سنتات إلى 59.82 دولارًا أمريكيًّا.
وارتفع برميل نفط الخام الأمريكي بقيمة تسعة سنتات إلى 56.30 دولارًا أمريكيًّا.
جاء ذلك الارتفاع على خلفية تفاؤل بتهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتوقعات بتبني الاقتصادات الكبرى في العالم لإجراءات تحفيزية تهدف لدرء تباطؤ اقتصادي عالمي محتمل قد يضر بالطلب على النفط.
، أسعار النفط ترتفع.. "برميل برنت" يقترب من الـ60 دولارًا ،
المصدر : الخليج 365
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