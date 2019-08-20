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الهلال يطرح تذاكره الموسمية.. الأعلى بـ18 ألف ريال

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محمد بن مسعود - الدمام - تشمل مباريات الهلال في دوري الأمير

أعلن نادي الهلال عن طرح "التذاكر الموسمية" التي تتيح لحاملها حضور جميع مباريات الهلال التي تقام على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُتطلب من المشجع دفع مبلغ مقطوع لمرة واحدة، وضمان مقعده في جميع مباريات الفريق التي تبلغ 15 مباراة في الدوري تقام على أرض الهلال.

وطرح النادي التذاكر الموسمية للأفراد والعائلات، والتي تشمل جميع المدرجات (ذهبي، فضي، بلاتيني، عادي) عبر الرابط:

https://www.hilaltickets.com/ar/d/12/seasonal-tickets-2019-2020

وجاءت أسعار التذاكر على النحو التالي:

450، 750، 1125، 6000، 7500، 10500، 15000، 18000.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440 12:40 PM

تشمل مباريات الهلال في دوري الأمير محمد بن سلمان

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الهلال يطرح تذاكره الموسمية.. الأعلى بـ18 ألف ريال
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلن نادي الهلال عن طرح "التذاكر الموسمية" التي تتيح لحاملها حضور جميع مباريات الهلال التي تقام على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُتطلب من المشجع دفع مبلغ مقطوع لمرة واحدة، وضمان مقعده في جميع مباريات الفريق التي تبلغ 15 مباراة في الدوري تقام على أرض الهلال.

وطرح النادي التذاكر الموسمية للأفراد والعائلات، والتي تشمل جميع المدرجات (ذهبي، فضي، بلاتيني، عادي) عبر الرابط:

https://www.hilaltickets.com/ar/d/12/seasonal-tickets-2019-2020

وجاءت أسعار التذاكر على النحو التالي:

450، 750، 1125، 6000، 7500، 10500، 15000، 18000.

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، الهلال يطرح تذاكره الموسمية.. الأعلى بـ18 ألف ريال ،
المصدر : الخليج 365

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