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تنفّذ الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير خلال الأسبوع الجاري، برنامجًا مهاريًّا لتدريب المعلمين والمعلمات المستجدين، بتنظيم من إدارات الإشراف التربوي وشؤون المعلمين والإرشاد الطلابي والتدريب والابتعاث (بنين وبنات).
وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن البرنامج يستهدف 114 معلمًا ومعلمة، ويتضمن عددًا من ورش العمل والحلقات التدريبية التي تتعلق بحقوق وواجبات المعلم، وفرص التطوير المهني والوظيفي، ونماذج ملهمة، وعلاقة المعلم الجديد بالمجتمع المدرسي، وتقويم المعلم الجديد وسنة التجربة، بالإضافة إلى الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد، وأخلاقيات مهنة التدريس؛ فضلًا عن تنفيذ برنامج يُعنى بملازمة المعلمين والمعلمات الجدد، لمعلمين ومعلمات متميزين ومتميزات في عدد من المدارس؛ بهدف إثراء خبرتهم.
يُذكر أن البرنامج العام للبنين ينفذ على مسرح الإدارة، والبنات في مركز التطوير المهني للبنات بأبها؛ فيما ينفذ البرنامج التدريبي بمركز التطوير المهني التعليمي (بنين وبنات).
20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440 12:14 PM
تتضمن عددًا من ورش العمل تتعلق بحقوق وواجبات المعلم وفرص التطوير"تعليم عسير" تستهدف 114 معلمًا ومعلمة من المستجدين ببرامج تدريب مهارية
تنفّذ الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير خلال الأسبوع الجاري، برنامجًا مهاريًّا لتدريب المعلمين والمعلمات المستجدين، بتنظيم من إدارات الإشراف التربوي وشؤون المعلمين والإرشاد الطلابي والتدريب والابتعاث (بنين وبنات).
وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن البرنامج يستهدف 114 معلمًا ومعلمة، ويتضمن عددًا من ورش العمل والحلقات التدريبية التي تتعلق بحقوق وواجبات المعلم، وفرص التطوير المهني والوظيفي، ونماذج ملهمة، وعلاقة المعلم الجديد بالمجتمع المدرسي، وتقويم المعلم الجديد وسنة التجربة، بالإضافة إلى الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد، وأخلاقيات مهنة التدريس؛ فضلًا عن تنفيذ برنامج يُعنى بملازمة المعلمين والمعلمات الجدد، لمعلمين ومعلمات متميزين ومتميزات في عدد من المدارس؛ بهدف إثراء خبرتهم.
يُذكر أن البرنامج العام للبنين ينفذ على مسرح الإدارة، والبنات في مركز التطوير المهني للبنات بأبها؛ فيما ينفذ البرنامج التدريبي بمركز التطوير المهني التعليمي (بنين وبنات).
، "تعليم عسير" تستهدف 114 معلمًا ومعلمة من المستجدين ببرامج تدريب مهارية ،
المصدر : الخليج 365
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