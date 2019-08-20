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كشفت مصادرٌ لـ«عاجل»، اليوم الثلاثاء، عن إصدار وزارة التعليم تعميمًا هامًّا وعاجلًا، اليوم الثلاثاء، وُجِّه إلى مديري الإدارات ومكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس بشأن رفع العلم السعودي والاهتمام به بشكل مستمر.
وطالب «التعميم» – بحسب المصادر - استبدال نماذج العلم الممزقة والرجوع للتعليمات الصادرة في هذا الخصوص، وذلك تحت مسؤولية قائد/ قائدة المدرسة، مع متابعة دورية من قِبل المشرفين والمشرفات في مكاتب التعليم والإدارات أثناء زياراتهم للمدارس، واعتبار ذلك من أولويات العمل.
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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ«عاجل»: التعليم توجّه بمتابعة دورية لـ«رفع العلم» في المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.