دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper مصادر لـ«عاجل»: التعليم توجّه بمتابعة دورية لـ«رفع العلم» في المدارس

كشفت مصادرٌ لـ«عاجل»، اليوم الثلاثاء، عن إصدار وزارة التعليم تعميمًا هامًّا وعاجلًا، اليوم الثلاثاء، وُجِّه إلى مديري الإدارات ومكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس بشأن رفع العلم السعودي والاهتمام به بشكل مستمر.

وطالب «التعميم» – بحسب المصادر - استبدال نماذج العلم الممزقة والرجوع للتعليمات الصادرة في هذا الخصوص، وذلك تحت مسؤولية قائد/ قائدة المدرسة، مع متابعة دورية من قِبل المشرفين والمشرفات في مكاتب التعليم والإدارات أثناء زياراتهم للمدارس، واعتبار ذلك من أولويات العمل.

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