دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالفيديو.. الشيخ السند يوضح حكم منع «أهل الزوجة» من زيارتها

أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالرحمن السند؛ حكم الشرع في منع رجل أقارب وصِلة رحم زوجته من زيارتها، مؤكدًا أن ذلك جائز ومشروع إذا تحقق ضرر على أهل البيت.

وقال الشيخ السند، خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة»؛ إنه إذا كان هذا الضرر متحققًا أو غالبًا على الظن في أمر الدين أو أمر الدنيا، وأن هذه الزيارات قد تفسد مَن في البيت أو تجلب شرًّا وضررًا عليهم، كسحر أو أذى أو فضح لأسرار البيت أو هتك لأسراره وإظهار عوراته للناس، مثل مرأة تدخل البيوت وتصورها وتنشر تلك الصور؛ فإن منع تلك الزيارات في هذه الحالة جائز ومشروع؛ لأن في منعها منعًا لضرر يقع على أهل البيت.

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