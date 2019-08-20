السعودية اليوم / جامعة حائل تطلق فعاليات الأسبوع التعريفي للطلاب الجدد



حائل 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس

اطلقت جامعة حائل اليوم، فعاليات الأسبوع التعريفي للطلاب الجدد للعام الدراسي 1441هـ، الذي يتضمن اختبارات تحديد مستوى اللغة الإنجليزية في مسارات السنة التحضيرية الثلاثة "الصحي والعلمي الهندسي والإنساني"، وذلك بمقر عمادة السنة التحضيرية بمجمع كليات الطلاب.

وأكد عميد السنة التحضيرية الدكتور بدر المخلفي أهمية السنة التحضيرية للطالب الجامعي، حاثاً الطلاب على الاستفادة من الخدمات المقدمة في العمادة واكتساب المهارات المختلفة في تحقيق معدل تراكمي يضمن دخول الطالب التخصص الذي يرغبه.

من جانبه تحدث عميد القبول والتسجيل الدكتور الأدهم اللويش عن اللوائح والأنظمة الخاصة بالقبول والتسجيل، مقدماً نبذة تعريفية للطلاب عن الآليات التي يمكن للطالب عن طريقها إنهاء متطلبات تسجيله المواد وآليات الحذف والإضافة وكذلك الحقوق والواجبات التي كفلتها اللوائح للطالب الجامعي، متمنياً مسيرة دراسية ناجحة للطلاب الجدد.

من جهته أبان عميد شؤون الطلاب الدكتور خالد المطيري اللوائح المنظمة لمسيرة الطالب الجامعي في المنشأة الأكاديمية وطريقة الاستفادة من الخدمات المتعددة التي تقدمها العمادة للطلاب بالإضافة إلى توضيح آليات الاشتراك في الأنشطة المختلفة والبرامج.

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12:52ت م

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