السعودية اليوم / تعليم الباحة يهيئ المعلمين والمعلمات الجدد بأكثر من 15 برنامجاً تدريبياً



الباحة 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس

أعدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، ضمن خطتها لاستقبال المعلمين والمعلمات الجدد, أكثر من 15 برنامجاً تدريبياً, بمركز التدريب التربوي بوادي العلي للبنين, وبمركز التدريب بوسط الباحة للبنات.

وتهدف البرامج المقدمة إلى تعريف المعلمين والمعلمات الجدد بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات على ضوء اللوائح المنظمة للعمل التربوي والإداري للمعلمين والمعلمات, إلى جانب اطلاعهم على جملة من المعارف والخبرات والمهارات التي تدعم نجاح المعلم في أداء رسالته التربوية, ويتضمن البرنامج عدة محاور من أبرزها لقاء مع المدير العام للتعليم، وحقوق وواجبات المعلم، وأخلاقيات مهنة التدريس، وفرص التطوير المهني والوظيفي ونماذج ملهمة من الميدان.

// انتهى //

12:49ت م

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