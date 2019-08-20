السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يزور مهرجان تمور بريدة غداً



بريدة 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس

يزور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم صباح غدٍ، مهرجان تمور بريدة، والمقامة فعالياته في مدينة التمور ببريدة.

وسيطلع سموه خلال زيارته على حركة البيع والشراء، ويلتقي بالشباب السعودي من مزارعين وباعة ودلالين وتجار تمور وسط ساحة بيع التمور، كما سيطلع على المعارض المصاحبة لفعاليات المهرجان التابعة لعدد من الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات الخيرية والاجتماعية وسط مركز النخلة، وسيشهد الحفل الذي يُستعرض من خلاله مسيرة المهرجان، وسيكرم سموه الرعاة والداعمين.

وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، أن مهرجان تمور بريدة يحظى باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مشيراً إلى أن زيارة سموه تأتي تكريساً لدعمة ومتابعته الدائمة لمهرجان تمور بريدة ومهرجانات المنطقة بشكل عام.

وأكد المهندس المجلي أن مهرجان تمور بريدة يعد أحد أهم المهرجانات الاقتصادية التي تعنى بالتمور ومشتقاتها وصناعاتها التحويلية، حيث يستقطب في كل عام متسوقين وتجار تمور من دول الخليج العربي، ويحظى باهتمام بارز من شرائح المجتمع المتعددة، لافتاً إلى أن المهرجان يعد أحد أهم الوجهات الاقتصادية للشباب في تجارة التمور وملهماً لهم، وبوابة سانحة للباحثين عن التجارة.

بدوره عد المشرف العام على المهرجان الدكتور خالد النقيدان، زيارة سموه بالدعم الحقيقي للجان العاملة بالمهرجان، وللمسوقين والمزارعين، إلى جانب تشجيع لمصانع التمور التحويلية لتطوير هذا المنتج اقتصادياً على مستوى عالمي، أملاً أن تكون المخرجات بحجم التطلعات وكما يأمله الجميع.

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12:45ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.