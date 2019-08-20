سياسي / اهتمامات الصحف السودانية



الخرطوم 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إعلان المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، الفريق الركن شمس الدين الكباشي، أنه تم إرجاء تشكيل المجلس السيادي لمدة 48 ساعة بناء على طلب قوى الحرية والتغيير حتى تتمكن من التوصل لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها للمجلس.

وعرجت على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، إنهاء خدمات كافة مستشاريه بصفتهم الاستشارية بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم كما قرر عباس ، إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بمستشاريه وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين.

ولفتت الانتباه الى وقوع نحو عشرة انفجارات أمس ، في مدينة جلال أباد شرق افغانستان.

ونشرت إعلان مجلس الوزراء التشادي حالة الطوارئ بدءاً من يوم الثلاثاء وحتى العاشر من سبتمبر في ثلاثة أقاليم، وسط قتال بين الجماعات العرقية المتناحرة.

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11:02ت م

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