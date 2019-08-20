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فيديو.. والد الطفل المختطف بالقصيم يتحدث لأول مرة عن الحادث
متابعات الخليج 365 - القصيم
أكد والد الطفل الرضيع الذي تعرض للاختطاف من داخل أحد المستشفيات في بريدة بمنطقة القصيم عدم وجود أي خلافات زوجية أو عائلية.
وقال والد الطفل، في أول ظهور إعلامي له ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”: “لا أعرف الخاطفة ولا توجد خلافات زوجية أو أسرية بين العائلتين، كما زعمت بعض المواقع”.
وكان المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم قد صرح في وقت سابق أنه إشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية بتاريخ 1440/12/15 عن فقدان طفل رضيع من داخل مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن العثور على الطفل وإعادته إلى المستشفى، والتوصل إلى المتهمة بهذه الجريمة.
وأضاف متحدث شرطة القصيم أنه تبين أن الخاطفة مواطنة في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
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