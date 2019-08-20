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اصطدام شاحنتين يربك حركة المرور في جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
تسبب حادث اصطدام شاحنتين، صباح اليوم الثلاثاء، في محافظة جدة بداية جسر الميناء باتجاه جدة، في إعاقة الحركة المرورية.
وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 عبر حسابه في “تويتر”: أنه تمت مباشرة الحادث من قبل الجهات المختصة وجارٍ العمل على إعادة الطريق لوضع الطبيعي.
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