اصطدام شاحنتين يربك حركة المرور في جدة

2019-08-20

متابعات الخليج 365 - جدة

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تسبب حادث اصطدام شاحنتين، صباح اليوم الثلاثاء، في محافظة جدة بداية جسر الميناء باتجاه جدة، في إعاقة الحركة المرورية.

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 عبر حسابه في “تويتر”: أنه تمت مباشرة الحادث من قبل الجهات المختصة وجارٍ العمل على إعادة الطريق لوضع الطبيعي.