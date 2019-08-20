بلومبرج تدق ناقوس الخطر.. استهداف منشآت أرامكو تهديد للعالم

2019-08-20

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

سلطت وكالة الأنباء الأمريكية بلومبرج الضوء على استهداف عناصر الحوثيين الإرهابية لحقل الشيبة التابع لشركة أرامكو النفطية العملاقة، مشيرة إلى أن البنية التحتية المعنية بالنفط في المملكة باتت أهدافًا للتنظيم المدعوم ماليًا وعسكريًا من إيران.

أهمية النفط السعودي

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن حقول النفط في المملكة، تعد مسؤولة عمّا يقرب من عُشر إنتاج النفط الخام العالمي، وهو ما يعني أن وضعها على خط النار، واستهدافها مؤخرًا عن طريق الجو والبحر والبر، قد يمثل أزمة عالمية في أسواق النفط.

وشددت الوكالة الأمريكية على خطورة ذلك في الوقت الذي تتصاعد التوترات في الخليج العربي، والذي يُعد من أهم الممرات الملاحية لعبور النفط الخام إلى العالم.

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وتُصدر أرامكو 7 ملايين برميل من النفط الخام يوميًا، وهو معدل يتجاوز أي شركة أخرى في العالم، وهذا يجعل دورها كمنتج بديلاً عالمياً وتأمين حقولها النفطية أمر حيوي للأسواق العالمية.

تهديد عالمي

وقالت بلومبرج إن المخاطر التي تهدد إنتاج المملكة من النفط الخام والبنية التحتية تلقي الضوء على المخاطر التي تهدد إمدادات النفط العالمية بالنظر إلى أن أرامكو هي أكبر مصدر في العالم.

وتحتوي السعودية على أكثر من 100 حقل من النفط الخام يحتوي على حوالي 257 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة من النفط، وهي أكبر اكتشافات تقليدية في العالم.

وتمتلك أرامكو القدرة على ضخ ما يصل إلى 12 مليون برميل يوميًا، كما أنها أنتجت الشركة 10 ملايين برميل يوميًا خلال النصف الأول من العام، مع الاحتفاظ بقدرات احتياطية من النفط، بما يمكنها من التعامل مع أي نقص في الإمدادات.