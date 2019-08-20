سفر 1000 مواطنة دون تصريح من أولياء أمورهن أمس

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

ذكرت مصادر أن جوازات المنافذ الحدودية سمحت، يوم أمس الإثنين، بعبور مواطنات تجاوزت أعمارهن 21 عاما دون تصريح من أولياء أمورهن، بناء على نظام وثائق السفر المعدل مؤخرا.

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على إجراء عدة تعديلات على نظام وثائق السفر، حيث تم السماح للمواطنات السعوديات بإصدار جوازات السفر بأنفسهن، ومنح المواطنات فوق سن الـ21 عاماً الحق في حرية السفر.