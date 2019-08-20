الان تتابع الثبيتي مديراً لمكتب التعليم بالمويه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل دقيقة واحدة - 12:26 م, 20 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 بناء على خطاب نائب وزير التعليم الطائف - الخليج 365- عبدالله العازمي: صدر قرار المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي وبناء على خطاب نائب وزير التعليم بتكليف الاستاذ سامي عيضه رده الثبيتي مديرا لمكتب التعليم بمحافظة المويه وذلك حتى نهاية العام الدراسي 1441هـ.

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