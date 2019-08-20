فريق طبي بمستشفى الثغر يعيد الابتسامة لثلاثينية تعاني من متلازمة هيلب

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365- محمد السويهري:

تمكن الفريق الجراحي بمستشفى الثغر العام بجدة، من إنهاء معاناة مريضة في العقد الثالث من العمر، كانت تعاني من ألم شديد في البطن منذ أكثر من عام، وتم تشخيص حالتها منذ سنة بمتلازمة هيلب (HELLP) أثناء فترة حملها. وتمثل نسبة هذه المتلازمة النادرة 0.1%.

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قاد الفريق الجراحي الدكتور عبد الله الشريف رئيس قسم الجراحة، وبمساعدة استشاري الجراحة العامة الدكتور فياض كيالي، وبعد أن تم عمل الفحوصات والأشعة اللازمة تبين وجود تضخم وتحول الطحال (فوق المعدة)، ووجود تجمع دموي كبير بداخله، حيث تمثل هذه الحالة أقل من 0.2% من مجموع الحالات.

كما تبين حاجة المريضة لاستئصال الطحال وهو ما تم فعليا بنجاح، وتماثلت المريضة للشفاء وخرجت من المستشفى وهي بصحة جيدة.

يذكر أن وزن الطحال المستأصل كان قرابة 3 كيلوجرامات، مقارنة بالوزن الطبيعي للطحال الذي يمثل حوالي 150 جراما (ما يقارب 20 ضعفًا من الوزن الطبيعي).