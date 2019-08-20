شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان»: لايجوز تمكين الطفل من قيادة أو استئجار مركبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) أكدت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها على موقع تويتر بأنه لايجوز لوالدي الطفل أو من يقوم على رعايته السماح له بقيادة المركبة أو تمكينة على أي نحو من استئجار أي مركبة آلية إلا بعد حصوله على رخصة قيادة بعد بلوغه السن القانونية وفق أنظمة المرور، بحسب اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل. وأضافت حقوق الإنسان أن القضايا المتعلقة بإيذاء الطفل وإهماله تحال إلى النيابة العامة.



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