شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 234,276 حاجاً إلى المدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (المدينة المنورة)

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج حتى مساء أمس (الأثنين) 234,276حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وبينت الإحصائية أن 76,987 حاجاً غادروا المدينة المنورة في طريقهم إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية عبر المنافذ الجوية والبرية, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 157,273 حاجاً.

وأبرزت الإحصائية نسبة الحجاج من حيث جنسياتهم حيث بلغت الجنسية الأكثر تواجداً بالمدينة المنورة هي الجنسية المصرية.