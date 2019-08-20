شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات الاجتماعية» تحصل على تجديد اعتماد شهادة «الآيزو العالمية في أمن المعلومات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

حصلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تجديد شهادة الاعتماد الدولي بالتطبيق والامتثال لمعيار الآيزو 27001-2013 لأمن المعلومات في شهر يوليو الماضي من مؤسسة الشهادات المعيارية الدولية (Global) ISC.

وأكد مساعد المحافظ لتقنية المعلومات أحمد بن محمد العمران على أن استمرار اعتماد المؤسسة كجهة تمتثل وتطبق المعايير الدولية في أمن المعلومات، جاء تأكيداً على حرصها والتزامها تجاه عملائها بعمل الإجراءات وتبني أفضل الممارسات للحد من المخاطر التي تهدد أمن المعلومات واستمرارية تقديم الخدمات للعملاء، مشيراً إلى أن المؤسسة تولي اهتماماً بالغاً بأمن المعلومات منذ نشأتها، وذلك باعتمادها على الأنظمة التقنية الحديثة لمراقبة العمليات التي تتم عبر مختلف قنوات المؤسسة الإلكترونية وحماية البيانات من الحوادث التي تؤثر على صحتها، إضافة إلى تبني إدارة فاعلة لضمان استمرارية الأعمال والحد من تأثير الكوارث.

يذكر أنه قد تم اعتماد المؤسسة كجهة تطبق معيار الأيزو لأمن المعلومات 27001-2013 للمرة الأولى في سنة 2016م، حيث تعـد شهادة الأيزو في أمن المعلومات الشهادة الأشهر والأهم في هذا المجال، ويعد معيار الأيزو لأمن المعلومات معياراً شاملاً لجميع أجزاء أمن المعلومات بدءاً من التوعية وحتى الوصول إلى حفظ المعلومات الحساسة من الاستخدام غير المصرح به.