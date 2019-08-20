شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم قبيلة وعمدة بالسودان يثمنان مواقف المملكة التاريخية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الداني (المدينة المنورة) @aaaldani أكد زعيم قبيلة الجموعية السودانية المك عجيب الهادي علي ناصر والعمدة بولاية النيل الأبيض نصر الدين الزين موسى ، أن علاقة المملكة العربية أكد زعيم قبيلة الجموعية السودانية المك عجيب الهادي علي ناصر والعمدة بولاية النيل الأبيض نصر الدين الزين موسى ، أن علاقة المملكة العربية السعودية بالسودان أزلية، مستدعيان وقفات المملكة الكثيرة التي أسهمت في عبور السودان المنعطفات المصيرية التي مر بها عبر التاريخ. وقدما شكرهما الجزيل على الخدمات الموفرة للحجاج السودانيين بشكل عام ولضيوف خادم الحرمين الشريفين من ذوي شهداء عاصفة الحزم من القوات المسلحة السودانية، منذ قدومهم وحتى مغادرتهم المملكة، مثمنين ما وجدوه من حسن استقبال وكرم ضيافة.



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