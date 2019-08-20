القيادة تهنئ ملك المملكة المغربية بذكرى يوم الشباب المجيد

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة لملك المملكة المغربية محمد السادس، بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة لملك المملكة المغربية محمد السادس، بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وأشاد خادم الحرمين بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة مماثلة للملك محمد السادس، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



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