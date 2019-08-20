، شاهد.. "ماراثون الحضارة" ينطلق من أستراليا في رحلة تطوف 3 دول ،

محمد بن مسعود - الدمام - بشراكة "دارة المؤسس" والملحقية الثقافية ولتعزيز دورالمبتعث تجاه وطنه

انطلق ماراثون "تاريخ الحضارة والعلوم" من القارة الأسترالية؛ إذ يعتبر الأول من نوعه، بالشراكة بين دارة الملك عبدالعزيز والملحقية السعودية الثقافية بأستراليا ومبادرة "سعودي ويكيبيديانز"؛ في محاولة جادة لجذب مزيد من المدونين والمطورين لمقالات موسوعة ويكيبيديا، وترجمة أخرى إلى اللغة العربية؛ لرفع منسوب المعلومات العربية في شتى الجوانب عن طريق المسابقة التفاعلية بين المبتعثين.

ويهدف المشروع إلى تقديم نموذج مثالي للجهات التعليمية والعلمية في المملكة العربية السعودية؛ للاستفادة من آليات تنفيذه، للمبادرة بتقديم نمادج مماثلة تدعم توجهات وطموحات المدونين الناطقين باللغة العربية إلى رفع المحتوى المعرفي العربي في ويكيبيديا.

وبدوره، أوضح مدير مشروع "ويكي دون" الدكتور زهير بن عبدالله الشهري، أن هذا الماراثون يهدف إلى المشاركة في سد العجز الإثرائي العربي في موسوعة ويكيبيديا في المجالات الحضارية والعلمية، من خلال بناء وتحفيز المجموعات التطوعية بالتدريب والمصادر والجوائز وكل ما ييسر التفاعل الإثرائي ويستثمر في الفرص ومنها المبتعثون وقدراتهم ومهاراتهم العلمية والتقنية في الإثراء النوعي الموثوق.

وأوضح الدكتور سلطان الحياني مؤسس ورئيس مبادرة "سعودي ويكيبيديانز"، أن هذه المبادرة جاءت إيمانًا بالدور الكبير الملقى على عاتق المبتعثين والمبتعثات في المساهمة في تعزيز الشخصية الوطنية للشباب السعودي، وربطهم بهويتهم، وتعزيز مفهوم أثر الفرد في إحداث الأثر، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية التطوع في العالم الرقمي.

وأضاف أن المبادرة تأتي ضمن إطار تقديم أنشطة نوعية تحقق غايات الابتعاث ومقاصده التي تخدم الوطن ورؤيته؛ لافتًا إلى أن العمل والتنسيق جارٍ للتوسع في دول الابتعاث الأخرى؛ حيث سيشمل الماراثون كلًا من أمريكا وبريطانيا والصين، بالإضافة إلى الجامعات السعودية.

وبيّنت مديرة مشروع "سعودي ويكيبيديانز" فاطمة حسني، أهمية مبادرة سعودي ويكيبيديانز، وشمول رؤيتها، وقدرتها على القيام بما لا تستطيع شركات القطاع الهادفة إلى الربح القيام به، فتعزيز المخزون الثقافي والحضاري الرقمي هو تلك المخرجات التي نراهن عليها في الماراثون؛ فاللغة هوية ناطقة يجب إبرازها والحفاظ عليها في الميادين التطبيقية؛ بما فيها العالم الافتراضي.