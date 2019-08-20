دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper سعودية تنجب 5 توائم بمساعدة 13 طبيبًا و45 فنيًّا

أنجبت أم سعودية خمسة توائم؛ إذ جرى تنويمها في مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء تحت الملاحظة لمدة أسبوع جرى خلاله عقد عدة اجتماعات تحضيرية بين الفرق الطبية المختصة؛ لضمان دقة سير العملية وسلامة الأم والمواليد الجدد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، إن الأم أنجبت ثلاثة مواليد من الذكور ومولودتين من الإناث، بعد أسبوع حملها الثلاثين بعملية ولادة قيصرية شارك فيها فريق طبي مكون من 13 طبيبًا من قسمي النساء والحضانة، و45 مختصًّا من الكادر الفني.

وتتمتع الأم وأطفالها حاليًّا بصحة جيدة؛ حيث راوحت أوزان المواليد بين 1000 و1195 جرامًا، وتتم متابعة حالتهم ووضعهم الصحي حاليًّا في قسم العناية للأطفال الحديثي الولادة حتى خروجهم من المستشفى.

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