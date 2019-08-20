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أكدت وزارة الخدمة المدنية أن أي يوم عمل بين إجازتين يكون إجازة رسمية.
جاء ذلك بتغريدة للوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، ردت خلالها على تساؤل لأحد المتابعين، سأل خلاله عن تزامن اليوم الوطني ليوم الإثنين الموافق 24 محرم المقبل، مستفسرًا: «هل سيكون يوم الأحد والإثنين إجازة».
وردًا على سؤالين بشأن الحالات المسموح بها للحصول على إجازة، قالت الوزارة: «إنه لا يحق للموظف الحصول على إجازة في حال وفاة والد الزوجة، كما أنه لا توجد باللائحة التنفيذية للموارد البشرية إجازة زواج».
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كانت هذه تفاصيل خبر «الخدمة المدنية» تؤكد: إجازة الـ4 أيام في سبتمبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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