السعودية تمنح مواطناتها حرية السفر خارج المملكة

بينت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء تفاصيل القرار الأخير لمجلس الوزراء المتعلق بتعديلات على حرية السفر للمواطنات السعوديات.

وأوضحت المديرية في بيان لها بأن التعديلات الجديدة تتيح للمواطنات السعوديات إصدار أو تجديد جواز السفر الخاص بهن بشكل منفرد لسن 21 عاماً فما فوق.

واشترطت الإجراءات الجديدة موافقة ولي الأمر على إصدار جواز السفر لمن هم أقل من 21 عاماً مع موافقة على السفر ويستثنى من ذلك: المتزوجون والمبتعثون للدراسة في الخارج؛ شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، إضافة إلى الموظفين المشاركين في مهام رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.

وتشترط إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي أن تكون الخصائص الحيوية مسجلة بالنظام وتسجيل المواطن بخدمة أبشر الالكترونية بالإضافة للتسجيل في العنوان الوطني.

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كما يجب تسديد رسم إصدار أو تجديد الجواز آليًّا مع موافقة ولي الأمر على إصدار الجواز لمن عمره أقل من 21عامًا، ويجوز التفويض عبر خدمة أبشر، الدخول على خدمة أبشر والتأشير على التعليمات والتعهدات، وإكمال خطوات إصدار الجواز.

وأوضحت المديرية ضرورة إحضار الجواز القديم لدى مكاتب الجوازات عند طلب جواز بديل واستلام الجواز الجديد، كما يجوز التفويض عبر خدمة (أبشر).

يُشترط للحصول على جواز السفر لمن هم دون خمسة عشر (15) عامًا إضافة الأولاد في سجل الأسرة وتسديد رسم إصدار الجواز آليًّا مع موافقة ولي الأمر على إصدار الجواز، ويجوز تفويض من يراه في خدمة أبشر.

ويتم تعبئة حقول استمارة إصدار الجواز إلكترونيًّا، وإرفاق صورة من هوية ولي الأمر وسجل الأسرة، مع إحضار الأصل منهما للمطابقة، بحسب "سبق".