القبض على والدة يزيد الراجحي وشقيقتيه في إيطاليا.. ويزيد يحذرهم: لا تبينوا إنكم أغنياء -صور

كشف سائق الراليات السعودي يزيد الراجحي، أن الشرطة الإيطالية ألقت القبض على شقيقتيه (نوف وعبير) ووالدتهم، بسبب حيازتهم مبالغ مالية كبيرة.

ونشر “الراجحي” على حسابه في “سناب شات”، الحوار الذي دار بينه وبين شقيقته “نوف” من خلال “الواتسآب”؛ فيما نصحهم بتقسيم الأموال بينهم .

وردَّت “نوف” على شقيقها بشكل ساخر: “مسكونا.. أمي طلع معها يورو وباوند وريال سعودي ودولار ودرهم”، فيما شدد “يزيد” عليهم بعدم إظهار أنهم أغنياء، بقوله: “لا تبينوا إنكم أغنياء.. إذا قال وش تشتغلون قولي أدور شغل”.

وأوضحت “نوف” لشقيقها “يزيد” في المحادثة، أن المحقق سألهم عن مصدر الأموال وماذا سيفعلون بها؛ إذ أجابته شقيقتهم “عبير” أن مصدر الأموال هي أعمال للعائلة بالرياض، وسيقومون بالتسوق بها في إيطاليا.

وأشارت “نوف” في ختام محادثتها مع “يزيد”، إلى أن الشرطة الإيطالية أعدت محضرًا لهم بأقوالهم، ووقعت عليهم غرامة مالية، وقاموا بالتوقيع على أقوالهم قبل الخروج.