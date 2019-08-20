عاد منبهرا إلى بلاده.. ياباني يطالب حكومته بسرعة تنفيذ ما أذهله حين زار المملكة

أبدى شخص ياباني، انبهاره بمظلات المسجد النبوي الشريف، مطالبًا حكومة بلاده، بتوفير مظلات مشابهة لها لحماية اليابانيين من شمس الصيف الحارقة، خاصة أثناء أولمبياد طوكيو 2020.

وفي تغريدة له، قال الياباني: “يحتوي المسجد النبوي بالمدينة المنورة على مظلات كبيرة الحجم، تم تركيبها في عام 2012 لحماية الحجاج من الشمس، أود أن يتم تثبيت مثلها في اليابان بالقرب من المحطات الرئيسية؛ وذلك لجذب عدد كبير من الأشخاص في منطقة وشوارع التسوق أثناء فصل الصيف، يجب أن نقوم بذلك في أولمبياد طوكيو “.

يُذكر أن مظلات الحرم النبوي تتكون من 250 مظلة، تغطي ساحات المسجد، وذلك للاستفادة منها لأداء الصلوات في أوقات المواسم والجُمَع والأعياد، وفي وقاية المصلين والزوار من الشمس، أو الأمطار.