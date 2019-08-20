أبدى شخص ياباني، انبهاره بمظلات المسجد النبوي الشريف، مطالبًا حكومة بلاده، بتوفير مظلات مشابهة لها لحماية اليابانيين من شمس الصيف الحارقة، خاصة أثناء أولمبياد طوكيو 2020.
وفي تغريدة له، قال الياباني: “يحتوي المسجد النبوي بالمدينة المنورة على مظلات كبيرة الحجم، تم تركيبها في عام 2012 لحماية الحجاج من الشمس، أود أن يتم تثبيت مثلها في اليابان بالقرب من المحطات الرئيسية؛ وذلك لجذب عدد كبير من الأشخاص في منطقة وشوارع التسوق أثناء فصل الصيف، يجب أن نقوم بذلك في أولمبياد طوكيو “.
يُذكر أن مظلات الحرم النبوي تتكون من 250 مظلة، تغطي ساحات المسجد، وذلك للاستفادة منها لأداء الصلوات في أوقات المواسم والجُمَع والأعياد، وفي وقاية المصلين والزوار من الشمس، أو الأمطار.
كانت هذه تفاصيل خبر عاد منبهرا إلى بلاده.. ياباني يطالب حكومته بسرعة تنفيذ ما أذهله حين زار المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.