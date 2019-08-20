اختفت فتاة تبلغ من العمر (12 عامًا) من قرية آل يوسف بمدينة أبها في ظروف غامضة، فيما استنفرت الجهات الأمنية وفرق الإنقاذ للبحث عنها.
ودشن مغردون على موقع “تويتر”؛ هاشتاقًا بعنوان “#المفقودة_فرح_أبها”، أوضحوا خلاله أن الفتاة اسمها فرح مضواح، واختفت في ظروف غامضة مساء أمس الاثنين.
وأشار مغردون، إلى أن الجهات الأمنية بالتنسيق مع فريق ساعد التطوعي للبحث والإنقاذ بدأت عمليات البحث عن الفتاة منذ إبلاغ أهلها عن اختفائها.
وحول مواصفات الفتاة، أوضح جيرانها في مشاركتهم بالهاشتاق، أن “فرح” نحيفة وقصيرة وبيضاء البشرة وشعرها طويل، وترتدي عباءة وتنورة حمراء.
كانت هذه تفاصيل خبر اختفاء فتاة بمدينة أبها في ظروف غامضة.. والكشف عن عمرها وشكلها والملابس التي ترتديها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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