منها باسورد الهاتف والخروج في أي وقت.. الكشف عن أغرب 5 شروط تطلبها السعوديات في عقود الزواج

قال عدد من مأذوني الأنكحة الشرعيين أن 99% تقريباً من العقود التي تضمنت شروطا مسبقة كانت طلبات من قبل الإناث.

وحسب”الوطن” أكد مأذون الأنكحة إبراهيم العامر، أنه على مدار 16 سنة في عمله «مأذون أنكحة» لم يشهد طلب رجل تضمن شروطا في عقد الزواج، حيث إن جميع الاشتراطات كانت تطلبها الفتيات وغالبيتها لا تخرج عن عدد من الشروط، وهي: «بيت مستقل، إكمال الدراسة، السماح لها بالعمل إن وجد».

وأضاف مأذون الأنكحة عبدالكريم العنزي،أن أغلب الشروط تكون بطلب من الإناث اللواتي لا تخلو بعض اشتراطاتهن من الغرابة وعدم المنطقية، مشيرا إلى أن إحدى الفتيات طلبت وضع شرط في عقد النكاح يجبر الزوج المستقبلي بأن يخفض وزنة من 109 كجم إلى 80 خلال 3 أشهر من موعد الزفاف، وفي حال فشله في تحقيق هذا الشرط فإنه يحق لها الطلاق أو خلعه في المحكمة.

وأشار مأذون الأنكحة عبدالله السلمي، إلى طلبات بعض الفتيات مثل: «عدم الاشتراك مع الشباب في الاستراحات، معرفة كلمات السر للهاتف، تخفيض الوزن خلال مدة محددة، إضافة إلى حالة أخرى طلبت الزوجة وضع شرط يتضمن اطلاعها على الأرقام السرية لجهازي الكمبيوتر والهاتف».

كما أشار عدد من مأذوني الأنكحة إلى أن هناك شروطا مُعتادة من النساء في عقود الزواج، مثل: تأمين منزل مستقل، إكمال الدراسة، السماح بالعمل، وما إلى ذلك من شروط. والسماح لها بالخروج من المنزل في أي وقت أو قضاء الإجازات في وجهات سياحية محددة.