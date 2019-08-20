واصلت وزارة الخدمة المدنية إجاباتها عن التساؤلات حول ‏العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية. وبينت الوزارة أن ‏ربط العلاوة السنوية بتقييم الأداء مبدأ موجود في لائحة الوظائف التعليمية الحالية التي مضى على تطبيقها ما يقارب 40 عاماً، حيث تضمنت عدم منح العلاوة السنوية ‏لمن حصل على تقدير الأداء الوظيفي “غير مرضٍ” ولا يمنح هذه العلاوة إلا إذا تغير تقدير أدائه إلى مستوى أعلى. وأكدت أن ربط ‏الحوافز الوظيفية بالأداء يستند إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة والثلاثين من نظام الخدمة المدنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “الخدمة المدنية” توضح: ربط العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية موجود في اللائحة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.