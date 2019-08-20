اعتماد «تطبيق الباحة» منصة بيع إلكتروني لمهرجان الرمان الوطني

عقدت مؤسسة «ديار العز» لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات اجتماعها مع «تطبيق الباحة» الإلكتروني؛ ليكون التطبيق منصة بيع إلكترونية لمنتجات الرمان لهذا العام، وذلك بعد أن تقرر إطلاق مهرجان الرمان الوطني في نسخته الثامنة، غرة محرم لعام ١٤٤١ هـ.

وقال سعيد الغامدي، إن الاتفاقية مع تطبيق الباحة خطوة مهمة لخدمة محبي منتجات رمان منطقة الباحة، من داخل وخارج المنطقة، وأيضاً من خارج المملكة.

ووعد الغامدي بأن يكون مهرجان الرمان مختلفاً عن سابقه، كما وعد بتسخير كامل الإمكانات لخدمة زوار المهرجان من الحضور ومن الذين يريدون المنتج إلكترونياً.

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ومن جهته، أكد المشرف العام على تطبيق الباحة، يحيى اليابس، أن التعاون مع مؤسسة ديار العز ليس وليد اليوم وهناك تعاون سابق في مجال بيع التذاكر عبر التطبيق، لافتًا إلى توجه «تطبيق الباحة» في خدمة المنطقة ومؤسساتها وأفرادها والسعي بأن تتماشى المنطقة مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح المدير التنفيذي للتطبيق، عمر البشيري، أن التطبيق سيكون واجهة لمهرجان الرمان وسيكون الحدث الأهم في بيع المنتجات إلكترونياً وتوصيل المنتجات للمشترين داخل وخارج المملكة.

وأشار إلى أن التطبيق سيتيح لجميع المشاركين عرض منتجاتهم وكل ركن سيكون له صفحة خاصة لعرض منتجاته والبيع من خلال التطبيق، مؤكدًا أنه تم توفير ٥ سيارات خاصة بالتطبيق للتوصيل داخل منطقة الباحة ومحافظاتها والشحن خارج منطقة الباحة وخارج المملكة عبر شركات الشحن الدولية.