بالفيديو.. إنقاذ سيارة عائلة علقت في «رمال الفرسان» بالشرقية

تمكَّنت فرقٌ تابعةٌ لجمعية غوث للتوعية والإنقاذ، من إنقاذ سيارة عالقة في رمال حي الفرسان بالمنطقة الشرقية، فجر اليوم الثلاثاء.
وقالت الجمعية -في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»- إنّ بلاغًا ورد إليها عن سيارة عائلة عالقة في رمال حي الفرسان على خط الدمام-الرياض بالمنطقة الشرقية، مؤكّدةً أنه على الفور انطلقت الفرق وتم إخراج السيارة.
ونشرت «غوث» عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لقطات لسيارة العائلة التي تم إنقاذها، دون أن تذكر مزيدًا من التفاصيل.
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