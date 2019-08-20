«الأرصاد» تُنبِّه سكان 7 مناطق لـ«رياح ترابية ورؤية متدنية»

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، إلى تعرُّض سبع مناطق لرياح نشطة مثيرة للأتربة خلال الساعات القليلة المقبلة.
وقالت الهيئة في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»، إنَّ الحالة المناخية تشمل رياحًا سطحية نشطة، تكون مثيرة للأتربة، مع تدنٍ في مدى الرؤية، وذلك حتى الساعة الثامنة مساء اليوم.
وشملت هذه التنبيهات، مناطق الرياض (الدوادمي، العاصمة الرياض، المجمعة، وادي الدواسر)، والشرقية (الأحساء، القطيف، حفر الباطن، قرية العليا)، والجوف (القريات، دومة الجندل، سكاكا)، والحدود الشمالية (رفحاء، طريف، عرعر)، ونجران (شرورة، نجران)، والمدينة المنورة (بدر، ينبع)، ومكة المكرمة (القنفذة، الليث، جدة، رابغ).
وكانت الهيئة قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم، قالت فيه إنَّ الفرصة مهيّأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد حتى مرتفعات الطائف.
وأوضحت «الأرصاد» أنَّ السماء تبقى غائمة جزئيًّا على مناطق المدينة المنورة وحائل وأجزاء من منطقة القصيم والأحساء، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.
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