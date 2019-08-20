الاتحاد البرلماني العربي يدين الهجوم الإرهابي على حقل الشيبة النفطي

أدان رئيس الاتحاد البرلماني العربي، المهندس عاطف الطراونة، الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل الشيبة النفطي في المملكة السبت الماضي، باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة.

وأكد الطراونة في بيان صادر عن الاتحاد البرلماني العربي، رفضه المطلق لجميع أشكال الإرهاب ومظاهره الإجرامية التخريبية، ولا سيما استهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية الحيوية التي لا تنحصر فوائدها بمالكيها فحسب، بل تعود بالخير والاستقرار والرفاه على العالم أجمع دون استثناء.

وأعرب الطراونة عن دعم الاتحاد وتضامنه مع المملكة، في كل ما تبذله من جهود ملموسة لتعزيز أمنها وحماية مصالحها والحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي، مشددًا على ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق الدبلوماسي والأمني والعسكري على المستويين الإقليمي والدولي، بغية كبح جماح كل من تسول له نفسه اتباع نهج التطرف والإرهاب والأعمال الإجرامية التخريبية سبيلاً لتحقيق غايات وأهداف بعيداً عن المصلحة العامة للأمتين العربية والإسلامية.

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية، السبت، عن تعرّض إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي جنوب شرق المملكة لهجوم إرهابي، موضحة أن الهجوم تم عن طريق طائرات مسيرة من دون طيار (درون) مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه، بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة، ودون أي إصابات بشرية.

من جانبه؛ أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، أن الاعتداء على حقل الشيبة البترولي خلّف أضرارًا محدودة، وإنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم تتأثر من العمل الإرهابي.