السعودية اليوم / انطلاق مهرجان "خيرات الباحة" الأول من نوعه لدعم الزراعة بالمنطقة



الباحة 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس

تشهد منطقة الباحة انطلاقة مهرجان خيرات الباحة الأول بقرية ترف رغدان, وذلك ضمن الفعاليات والمهرجانات المتنوعة المقامة بمنطقة الباحة ومحافظاتها.

وبيّن منظم المهرجان سعيد الغامدي أن المهرجان الذي يستمر عشرة أيام، يتضمن العديد من الأركان الخاصة بمنتجات الفواكه التي ينتجها مزارعو المنطقة, حيث خصصت مشاركة المزارعين في الأركان مجانًا, إضافة الى إقامة ثلاث مسابقات في المهرجان للمزارعين منها: جائزة أفضل تصميم بالفواكه، وأفضل ديكورات، وأفضل منتج عصائر وسلطات وفواكه, إضافة الى تقديم المسرح العديد من البرامج الهادفة والترفيهية للأسرة والطفل وألعاب الخفة والقوى والفعاليات الشخصية الكرتونية.

يُشار إلى أن هذه الخطوة جاءت وَفْق تطلعات وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة لجذب الزوار المصطافين ودعمًا للسياحة والزراعة بالمنطقة.

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10:17ت م

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