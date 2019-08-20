السعودية اليوم / إدارة شؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام تهدي العديد من الكتب لطلبة العلم والأئمة والخطباء من خارج المملكة



مكة المكرمة 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس

قامت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام ممثلة بإدارة شؤون المصاحف والكتب بتوزيع العديد من الكتب الشرعية على طلبة العلم والأئمة والخطباء من خارج المملكة، بهدف التعريف الصحيح بتعاليم الدين الإسلامي الوسطي المعتدل المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتشتمل على جميع العلوم الشرعية ومجموعة خطب الحرمين الشريفين، إضافةً إلى عدد من مؤلفات معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومجموعة الأقراص المرئية والكتب والكتيبات لجمع من العلماء.

وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام خالد بن محمد الحارثي أن الجهود الدعوية التي يقوم بها هؤلاء الدعاة تقوم على إحياء الفهم الصحيح للدين وأحكامه ونظامه ويسعى إلى تجديد معانيه في عقول المسلمين ونفوسهم وواقعهم إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، والسلف الصالح على الدين الصحيح بصفائه ونقائه وتوازنه واعتداله ووسطيته موصولًا في ذلك بما أقرته أصول الإسلام ومصادره الأساسية.

وأفاد أن عدد الأئمة والخطباء والدعاة وطلبة العلم الذين تم توزيع الكتب العلمية لهم خلال هذا العام الهجري 1440هــ بلغ حوالي 1500 مستفيد من جميع أنحاء العالم، وبلغ عدد الكتب الموزعة عليهم 7500 كتاب.

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10:14ت م

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