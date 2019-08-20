السعودية اليوم / تنمية العقيق تنظم دورة تدريبية في الحاسب الآلي للسيدات



الباحة 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس

تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة العقيق في منطقة الباحة, دورة "الحاسب الآلي" للسيدات, وذلك بالصالة التدريبية باللجنة.

ونوهت اللجنة بأن التسجيل متاح لمدة أسبوعين بمقر اللجنة, وتحصل المتدربة على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمدة 6 أشهر, مؤكدة أن الدورة ضمن البرامج والأنشطة التدريبية التي تنظمها اللجنة خلال العالم الحالي.

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10:01ت م

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