السعودية اليوم / "الدروس المستفادة من نهاية العام" درساً بتعاوني الطائف



الطائف 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الطائف يوم غدٍ، درساً بعنوان "الدروس المستفادة من نهاية العام "، يقدمه سعيد بن محمد الزهراني، وذلك بجامع عمر يماني عقب صلاة العشاء.

ويأتي هذا الدرس ضمن الدروس الدينية والتوعوية التي ينفذها المكتب ضمن نشاطه المنبري لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

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09:58ت م

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