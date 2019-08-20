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2019-08-20 افتتاح 6 مدارس للطفولة المبكرة في سراة عبيدة متابعات الخليج 365 - سراة عبيدة أعلنت إدارة التعليم في سراة عبيدة عن افتتاح ست مدارس للطفولة المبكرة العام الدراسي الجديد بـ تعليم سراة عبيدة. Advertisements ونشرت تعليم سراة عبيدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” التفاصيل عبر البوابة الإلكترونية للإدارة على الرابط التالي (هنا).









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