التأمينات الاجتماعية تحصل على تجديد اعتماد شهادة "الآيزو العالمية في أمن المعلومات"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

حصلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تجديد شهادة الاعتماد الدولي بالتطبيق والامتثال لمعيار الآيزو 27001-2013 لأمن المعلومات في يوليو الماضي، من مؤسسة الشهادات المعيارية الدولية (Global ISC).

وأكد مساعد المحافظ لتقنية المعلومات أحمد العمران على أن استمرار اعتماد المؤسسة كجهة تمتثل وتطبق المعايير الدولية في أمن المعلومات، جاء تأكيدا على حرصها والتزامها تجاه عملائها بعمل الإجراءات وتبني أفضل الممارسات للحد من المخاطر التي تهدد أمن المعلومات واستمرارية تقديم الخدمات للعملاء، مشيرا إلى أن المؤسسة تولي اهتماما بالغا بأمن المعلومات منذ نشأتها، وذلك باعتمادها على الأنظمة التقنية الحديثة لمراقبة العمليات التي تتم عبر مختلف قنوات المؤسسة الالكترونية، وحماية البيانات من الحوادث التي تؤثر على صحتها، إضافة إلى تبني إدارة فاعلة لضمان استمرارية الأعمال والحد من تأثير الكوارث.

يذكر أنه قد تم اعتماد المؤسسة كجهة تطبق معيار الآيزو لأمن المعلومات 27001-2013 للمرة الأولى في 2016م، حيث تعد شهادة الأيزو في أمن المعلومات الشهادة الأشهر والأهم في هذا المجال، ويعد معيار الآيزو لأمن المعلومات معيارا شاملا لجميع أجزاء أمن المعلومات، بدءا من التوعية وحتى الوصول إلى حفظ المعلومات الحساسة من الاستخدام غير المصرح به.