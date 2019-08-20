محمد بن مسعود - الدمام - في حادث وقع بمنطقة الخيران .. حاولت نهشها بشراسة تناقل مواطنون كويتيون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة هجوم خطر لكلاب ضالة روّعت طفلة صغيرة على شاطئ للسباحة في البلاد. وقع الحادث على شاطئ الخيران أخيراً، ويظهر المشهد طفلة وهي تندفع بسرعة وتسقط، بينما يندفع نحوها ثلاثة كلاب ضالة، وحاولت الكلاب نهشها بشراسة، إلا أن الطفلة الصغيرة قاومت وتمكنت من الإفلات من أنيابهم. 20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440 09:37 AM في حادث وقع بمنطقة الخيران .. حاولت نهشها بشراسة Advertisements شاهد .. كلاب ضالة تهاجم طفلة على شاطئ للسباحة في الكويت شاهد .. كلاب ضالة تهاجم طفلة على شاطئ للسباحة في الكويت تناقل مواطنون كويتيون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة هجوم خطر لكلاب ضالة روّعت طفلة صغيرة على شاطئ للسباحة في البلاد. وقع الحادث على شاطئ الخيران أخيراً، ويظهر المشهد طفلة وهي تندفع بسرعة وتسقط، بينما يندفع نحوها ثلاثة كلاب ضالة، وحاولت الكلاب نهشها بشراسة، إلا أن الطفلة الصغيرة قاومت وتمكنت من الإفلات من أنيابهم. الكلمات المفتاحية ، شاهد .. كلاب ضالة تهاجم طفلة على شاطئ للسباحة في الكويت ،

المصدر : الخليج 365

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