دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الإطاحة بـ180 إثيوبيًا مخالفًا خلال حضورهم حفل زواج في مكة

تمكَّنت أجهزة الأمن المختصة بشرطة العاصمة المقدسة، من ضبط 180 إثيوبيًّا وإثيوبية ، كانوا في حفل زواج بأحد الاستراحات بحي المعيصم في مكة المكرمة.

وقالت مصادر «عاجل»، إن الدوريات الأمنية وفرق المجاهدين ورجال الأمن بالضبط الإداري، حاصرت الموقع الذي أُقيم فيه حفل الزواج، وتمكنت من إلقاء القبض على 180 شخصًا اتضح أنهم لا يحملون إقامات نظامية.

وأكدت المصادر، أنهم أُحيلوا إلى إدارة الضبط الإداري لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم من بصمات وكشف سوابق، قبل ترحيلهم.

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