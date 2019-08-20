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تمكَّنت أجهزة الأمن المختصة بشرطة العاصمة المقدسة، من ضبط 180 إثيوبيًّا وإثيوبية ، كانوا في حفل زواج بأحد الاستراحات بحي المعيصم في مكة المكرمة.
وقالت مصادر «عاجل»، إن الدوريات الأمنية وفرق المجاهدين ورجال الأمن بالضبط الإداري، حاصرت الموقع الذي أُقيم فيه حفل الزواج، وتمكنت من إلقاء القبض على 180 شخصًا اتضح أنهم لا يحملون إقامات نظامية.
وأكدت المصادر، أنهم أُحيلوا إلى إدارة الضبط الإداري لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم من بصمات وكشف سوابق، قبل ترحيلهم.
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كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بـ180 إثيوبيًا مخالفًا خلال حضورهم حفل زواج في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.