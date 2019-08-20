السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك المملكة المغربية بذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده



جدة 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

وأشاد ـ أيده الله ـ بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

// انتهى //

09:39ت م

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جدة 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.وأشاد ـ أيده الله ـ بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.// انتهى //09:39ت م0017

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