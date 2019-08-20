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فيديو.. السند يوضح حكم منع أقارب الزوجة من زيارتها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ عبدالرحمن السند، حُكم منع الزوج أقارب زوجته من زيارتهم لها، لضرر يأتي منهم.
وقال السند خلال برنامج ”يستفتونك” على قناة الرسالة، إنه في حال الضرر من تلك الزيارة، كإفشاء الأسرار، أو السحر، أو إظهار لعوراتهن كامرأة تدخل البيوت وتصور من بداخلها وتنشرها، فمنعها من دخول البيت مشروط.
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