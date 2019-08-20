الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة بمدينة الملك سعود الطبية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض عن توفر وظائف شاغرة بمسمى أخصائي تمريض Nursing Specialist للرجال والنساء من حملة البكالوريوس حديثي التخرج .
ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال ونساء) ودرجة البكالوريوس في تخصص (التمريض، علوم التمريض)
وتصنيف وتسجيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وإجتياز دورة الإنعاش والإسعافات الأولية ودعم الحياة ولا يشترط الخبرة.
ومن المهارات المطلوبة للوظائف: إجادة اللغة الإنجليزية وإجادة استخدام الحاسب الآلي (مستوى متوسط) والقدرة على التعاون بفعالية مع المرضى وعائلاتهم وزملاء العمل والقدرة على العمل بشكل مستقل أو العمل الجماعي.
الوصف الوظيفي: توفير الرعاية المباشرة للمرضى في نوبة عمل معينة وضمان تقديم رعاية آمنة ومناسبة بالتنسيق والتواصل مع فريق الرعاية الصحية من أجل تلبية احتياجات رعاية المرضى.
وسيتم التقديم طريق الرابط التالي:
https://careers.ksmc.med.sa/ar/saudi-arabia/jobs/nursing-specialist-4031581/
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