الان تتابع سعودية تنجب 5 توائم في الأحساء والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الأحساء ـ الخليج 365 ـ محمد السويهري:
أنجبت سيدة سعودية (5) توائم وتم تنويمها في مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء تحت الملاحظة لمدة أسبوع، جرى خلاله عدة إجتماعات تحضيرية بين الفرق الطبية المختصة لضمان حسن سير العملية وسلامة الأم والمواليد الجدد.
وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد أنجبت الأم عدد 3 مواليد ذكور و 2 إناث، بعد أسبوع حملها الثلاثين من خلال عملية ولادة قيصرية شارك فيها فريق طبيّ مكوّن من (13) طبيباً من قسمي النساء والحضانة، و(45) مختص من الكادر الفني.
وتتمتع الأم وأطفالها حالياً بصحة جيدة ولله الحمد حيث تراوحت أوزان المواليد بين 1000 و 1195 غرام، وتتم متابعة حالتهم ووضعهم الصحي حالياً في قسم العناية لحديثي الولادة حتى خروجهم من المستشفى.
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